Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Prosegue la serie di furti che nelle ultime settimane sta colpendo il mondo associativo caronnese. Dopo gli episodi ai danni della Pro Loco, degli Alpini e dell’Auser, nel mirino dei malviventi è finita anche la Caritas, con pesanti conseguenze per le attività di sostegno alle famiglie in difficoltà. I ladri sono entrati per due volte in pochi giorni nei locali di via Santa Margherita. Dopo avere forzato la porta d’ingresso e quella interna, hanno portato via generi alimentari destinati alle persone bisognose. Nel primo raid sono spariti prodotti di prima necessità come latte, pelati e fagioli; nella seconda incursione sono stati rubati anche alcuni pacchi già preparati per la distribuzione alle famiglie assistite.

Il danno non è soltanto economico. A causa del furto, infatti, la distribuzione dei pacchi alimentari prevista nei prossimi giorni non potrà essere effettuata. Un servizio che normalmente viene organizzato ogni due settimane e che raggiunge circa settanta nuclei familiari del territorio. La preoccupazione cresce anche per il ripetersi degli episodi. Nelle scorse settimane erano già stati presi di mira la cucina della tensostruttura della Pro Loco al Parco della Resistenza, la baita degli Alpini e la sede dell’Auser, dove i malviventi avevano persino tagliato i cavi telefonici lasciando l’associazione senza collegamenti.

Tra i timori c’è anche quello che possano essere compromesse le future raccolte alimentari. I volontari della Caritas stanno infatti valutando come proseguire le attività in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza nei locali di via Santa Margherita. L’auspicio delle associazioni è che gli autori dei furti possano essere individuati al più presto e che si interrompa una serie di episodi che sta mettendo a dura prova alcune delle principali realtà di volontariato del paese.

31052026