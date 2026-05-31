Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Ricevuamo e pubblichiamo l’intervento del consigliere comunale del gruppo misto Anthony Sunil in relazione al minuto di silenzio richiesto per la morte di Francesca Anastasio, mamma di Dodò Gabriele, ucciso per errore dalla ‘ndrangheta a 10 anni durante una partita di calcetto. Francesca Anastasio era diventata nel tempo un simbolo di coraggio e resistenza civile contro le cosche.

Lunedì 11 maggio è scomparsa Francesca Anastasio, la mamma di Domenico “Dodò” Gabriele, vittima innocente di mafia a seguito di una strage mafiosa avvenuta nel 2009 a Crotone dove la famiglia risiede.Grazie all’incontro con Don Ciotti, Francesca e il marito Giovanni sono riusciti a trasformare il loro dolore in testimonianza, divenendo membri attivi di Libera e mettendosi in gioco con la loro testimonianza in tutta Italia, soprattutto verso i giovani.

D’estate Francesca, con grande generosità, apriva le porte di casa sua nella campagna crotonese ospitando innumerevoli giovani desiderosi di fare volontariato con Libera. Da ottobre 2020 fu proprio Francesca a scegliere Caronno Pertusella come seconda casa per alcuni mesi all’anno in modo da riuscire a raggiungere scuole e associazioni del Nord Italia, desiderosi di ascoltare la loro testimonianza.

Circa un anno fa, Francesca e Giovanni sono stati proprio ospiti dell’istituto comprensivo De Gasperi di Caronno Pertusella all’interno della Giornata della Legalità, lasciando un segno così profondo che i docenti decisero di invitarli nuovamente l’anno successivo a maggio 2026. Fu proprio Francesca a dire “i ragazzi attirati dalla mafia non hanno un futuro, non hanno niente. Portiamo Dodò come esempio di vita, di riscatto, perché non dobbiamo soffermarci sul male, sì è vero gli hanno fatto del male, ma c’è sempre una svolta nella vita, anche se uno intraprende una strada sbagliata può sempre cambiare”.

A gennaio Francesca ha subìto un delicato intervento chirurgico e a causa di complicazioni non è riuscita a partecipare alla Giornata della Legalità dell’8 maggio, ma alunni e docenti hanno fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza a Francesca le cui condizioni di salute nel frattempo erano diventate critiche. Francesca riusciva a toccare il cuore dei ragazzi con dolcezza e ironia. Nelle sue parole si percepiva che insieme al marito non si è lasciata distruggere dall’odio, anzi ha avviato progetti per sostenere i giovani in difficoltà socio-economiche. Francesca ha dimostrato di non avere paura, ha detto “basta” per una Calabria e un’Italia libere dalla mafia. Grazie Francesca, che il tuo coraggio sia esempio per noi.

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