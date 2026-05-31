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CASTIGLIONE OLONA – Un fine settimana, a metà mese, all’insegna della memoria, della solidarietà e dell’impegno volontario per celebrare un traguardo importante: i sessant’anni di attività dell’Avis di Castiglione Olona. La sezione cittadina ha dedicato due giornate di iniziative alla ricorrenza, coinvolgendo soci, volontari e cittadini in un momento di festa ma anche di riflessione sul valore della donazione e sul ruolo svolto dall’associazione all’interno della comunità.

Le celebrazioni hanno rappresentato l’occasione per ripercorrere la storia dell’Avis castiglionese, nata nel 1966 e cresciuta nel corso dei decenni grazie all’impegno di generazioni di donatori e volontari. Un percorso che ha contribuito a diffondere la cultura della donazione del sangue e della solidarietà sul territorio. Particolare attenzione è stata dedicata proprio alle persone che, nel corso degli anni, hanno sostenuto l’attività associativa con costanza e generosità, rendendo possibile la crescita della sezione e il consolidamento del suo ruolo all’interno della comunità locale.

Il programma si è concluso domenica scorsa con la celebrazione della santa messa e con la successiva visita al cimitero, momento dedicato al ricordo degli avisini scomparsi che hanno contribuito alla storia dell’associazione. Al termine delle iniziative, l’Avis e l’amministrazione comunale hanno rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alle celebrazioni e a quanti, in questi sessant’anni, hanno contribuito a costruire e rafforzare una realtà che continua a rappresentare un punto di riferimento per il volontariato e la solidarietà a Castiglione Olona.

31052026