Saronnese

CISLAGO – Gli alunni della scuola primaria Mazzini hanno preso parte a una specifica iniziativa didattica legata al progetto nazionale denominato “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine”. Il programma, inserito nel calendario delle attività previste per la “settimana nazionale della celiachia 2026”, è stato sviluppato dall’Amministrazione comunale e ha interessato la totalità della popolazione scolastica nella giornata di martedì 19 maggio.

Nel corso della giornata è stato somministrato un pasto completamente privo di glutine. L’azione congiunta tra l’ente locale e il gestore del servizio ha puntato a trasformare il momento del pasto in uno strumento per educare i piccoli alunni al rispetto reciproco e alla condivisione. Attraverso l’esperienza diretta di un pranzo comune, l’iniziativa ha voluto dimostrare come le differenti necessità alimentari possano essere integrate nella quotidianità senza l’esclusione di nessuno, estendendo questo messaggio di accoglienza e consapevolezza anche alle famiglie del territorio.

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