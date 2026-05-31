Saronnese

SARONNO – Oltre 300 donazioni per ricordare Nicolò Vergani e sostenere la sua famiglia dopo la tragedia che ha sconvolto Cislago. Un segno concreto di vicinanza e affetto che si affianca al dolore per la morte del giovane di 18 anni, deceduto dopo il grave incidente avvenuto nei giorni scorsi a Carbonate.

Nicolò era rimasto coinvolto nel violento scontro tra la moto che stava guidando e un’automobile all’incrocio tra via Louis Pasteur e via Alessandro Volta a Carbonate. L’incidente si era verificato nel primo pomeriggio e aveva richiesto un imponente intervento dei soccorsi, compreso l’elisoccorso, che aveva trasferito il ragazzo in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda di Milano. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi. Nicolò è morto dopo due giorni di ricovero.

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità di Cislago. In tanti hanno scelto di manifestare la propria partecipazione al dolore della famiglia anche attraverso una raccolta fondi che ha già superato le 300 donazioni, confermando la grande mobilitazione nata attorno al ricordo del giovane. Il lutto ha avuto ripercussioni anche sulla vita pubblica del paese. L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di sospendere le iniziative previste per il Battesimo civico dei diciottenni e gli eventi collegati alla Festa della Repubblica, come segno di rispetto e vicinanza ai familiari. I funerali di Nicolò Vergani saranno celebrati lunedì 1 giugno alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Cislago.

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