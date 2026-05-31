Saronnese

ORIGGIO – “Veniamo a conoscenza dalla pagina ufficiale del Sindaco Evasio Regnicoli che sono stati comunicati i nomi degli Assessori con le relative deleghe. Nulla di nuovo: viene riconfermata in toto la Giunta 2020-2026”

Inizia così la nota firmata dalla lista Ceriani sindaco in merito al nuovo team la squadra di governo della città per il secondo mandato del sindaco Evasio Regnicoli.

“Ci sorprende che Fratelli d’Italia non abbia alcun rappresentante in questa Giunta comunale, che è composta solo da Lega e da Civici. Sembrerebbe che FdI sia stato usato prima del voto, ma che non serva alla squadra di Governo.

Saranno soddisfatti i vertici provinciali del partito di Giorgia Meloni? Per i rappresentanti locali di FdI Origgio va davvero bene così? Se così fosse, forse, avevamo ragione noi: hanno una casacca che non si sentono propria. Se invece ci fossimo sbagliati, assisteremo a delle loro prese di posizione.

Sicuramente, noi crediamo che questa situazione non vada per niente bene agli elettori origgesi della Meloni, che vedono i propri candidati (entrambi eletti consiglieri comunali) ottenere più di 250 preferenze, ma non avere alcun rappresentate in Giunta, vedendo altresì il sindaco e tre assessori schierati con La Civica, e il vicesindaco con la Lega. Quindi, 4/5 della Giunta sono civici (a meno che alcuni di questi non facciano parte di un altro movimento) e l’1/5 della Lega.

Ci viene difficile pensare che i vertici provinciali di FdI, oltre alla condivisione del programma elettorale, non abbiamo stretto accordi con i vertici della Lega e de La Civica per una giusta ed equilibrata rappresentanza delle forze politiche che sostenevano la candidatura di Evasio Regnicoli. Rimarremmo perplessi se si fossero accordati solo sulla parola, o appoggiando la sola volontà dei rappresentanti locali. “Verba volant, scripta manent” dicevano i Latini.

Solo Fratelli d’Italia non è rappresentato in Giunta. È mai possibile?! Ecco perché non sono stati comunicati in anticipo i nomi degli assessori nonostante ci sia stata la domanda specifica del giornale “IlSaronno”! Gli unici siamo stati noi della Lista “Ceriani Sindaco”; probabilmente, per il duo “Palomba-Evasio” sarebbe stato impossibile farlo: sapevano già come comportarsi.

Forse, non essendo esperti naviganti della politica, i locali di FdI si sono completamente fidati, e questo è stato il risultato. D’altronde «fidarsi è bene, non fidarsi è meglio», recita un famoso detto. Della decisione del duo “Palomba-Evasio”, soprattutto dopo le vicende della primavera del 2014, non siamo sorpresi. Bohhh? Se ne vedranno delle belle…

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