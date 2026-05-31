Macchie di sangue tra le auto in sosta e l’intervento dei soccorsi dopo una violenta scazzottata notturna tra giovani in zona vicolo Pozzetto. Il ferito, un trentenne, ha rifiutato le cure e dopo oltre un’ora si è allontanato in monopattino.

Momenti di apprensione alla materna San Giovanni Bosco, dove una plafoniera è crollata in un corridoio. Il fatto è avvenuto in un momento in cui l’area era deserta, evitando conseguenze per bambini e personale.

Un quarantenne è finito in ospedale dopo una caduta mentre cercava di raccogliere alcune ciliegie da portare ai figli. L’incidente è avvenuto in via Carlo Marx e ha richiesto il trasporto in codice giallo.

Grande partecipazione per il tradizionale pellegrinaggio a piedi da Limbiate al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Centinaia di fedeli hanno affrontato il percorso nonostante il caldo, accompagnati dal tema dell’edizione 2026 dedicato alla pace.

Sul fronte dei servizi estivi, la sindaca Pagani ha rassicurato le famiglie confermando l’impegno del Comune affinché i centri estivi possano partire regolarmente, garantendo anche il supporto educativo per i minori con certificazione.