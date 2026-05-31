Limbiate

LIMBIATE – Un nuovo passo avanti per il potenziamento della sicurezza sul territorio. Con la firma del contratto avvenuta nella mattinata di venerdì 29 maggio si è conclusa la procedura per l’affidamento dei lavori destinati alla realizzazione della nuova caserma dei carabinieri di via Monte Grappa. L’intervento, dal valore complessivo di 2.159.977,32 euro e interamente finanziato dal Comune di Limbiate, non prevede soltanto il recupero dell’immobile esistente ma la creazione di una struttura moderna e tecnologicamente avanzata destinata a ospitare il presidio dell’Arma. Il progetto comprende inoltre la realizzazione di una nuova palazzina residenziale riservata ai militari.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è garantire una presenza sempre più stabile e strutturata delle forze dell’ordine sul territorio cittadino, rafforzando il presidio di sicurezza a disposizione dei residenti. Per consentire l’avvio del cantiere senza interrompere l’attività quotidiana dei carabinieri, il comando sarà temporaneamente trasferito in piazza Cinque Giornate, negli spazi della polizia locale.

“Garantire sicurezza significa prima di tutto mettere chi ci protegge nelle condizioni migliori per farlo – sottolinea il sindaco Antonio Romeo – Questa caserma rappresenta un investimento sulla serenità di ogni famiglia”.

L’intervento sulla nuova sede dei carabinieri si inserisce in un più ampio programma di rafforzamento della sicurezza urbana avviato dal Comune. Negli ultimi mesi il corpo della Polizia Locale è stato infatti potenziato con l’ingresso di sei nuovi agenti, destinati ad aumentare la presenza sul territorio e la copertura dei diversi quartieri cittadini.

Con l’arrivo della stagione estiva torneranno inoltre le pattuglie serali della polizia locale, pensate per garantire maggiore controllo nelle piazze e durante le manifestazioni pubbliche. Entro il mese di settembre è infine prevista l’apertura della nuova sede distaccata della polizia locale in piazza Aldo Moro. La struttura avrà il compito di avvicinare ulteriormente gli uffici comunali ai cittadini, favorendo il dialogo diretto con residenti e attività del quartiere. Per l’amministrazione comunale si tratta di una serie di interventi che puntano a rendere Limbiate una città sempre più presidiata, accessibile e sicura.

(foto: il sindaco Romeo presenta il progetto)

31052026