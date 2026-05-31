Limbiate

LIMBIATE – Trent’anni di incontri, volontariato e vita comunitaria. Oggi, domenica 31 maggio la città di Limbiate celebrerà un importante traguardo con la 30′ edizione della Sagra d’Estate, appuntamento organizzato dalla parrocchia San Giorgio e dall’oratorio che nel corso dei decenni è diventato uno degli eventi più partecipati e sentiti della città. Per l’occasione via Mazzini, nell’area antistante l’Oratorio San Giorgio, si trasformerà in una grande tavolata all’aperto dove cittadini, famiglie e volontari potranno ritrovarsi per condividere una serata all’insegna della convivialità.

La manifestazione prenderà il via alle 20 e proporrà una serie di iniziative pensate per celebrare la ricorrenza. Tra i momenti più attesi ci sarà la risottata alla monzese gratuita, offerta a tutti i partecipanti fino a esaurimento delle porzioni disponibili. Ad accompagnare la serata sarà la musica dal vivo degli Acoustic Train, mentre non mancheranno stand gastronomici con birra alla spina e aperitivi.

L’iniziativa rappresenta molto più di una semplice festa popolare. In questi trent’anni la Sagra d’Estate è diventata infatti un simbolo della capacità della comunità di ritrovarsi attorno ai valori della solidarietà, dell’accoglienza e della partecipazione, coinvolgendo generazioni diverse e valorizzando il lavoro di tanti volontari. L’amministrazione comunale ha voluto sottolineare il significato dell’anniversario, evidenziando come la manifestazione racconti la storia di molte persone che nel tempo hanno contribuito alla crescita della comunità limbiatese. L’appuntamento è quindi per oggi domenica 31 maggio dalle 20 in via Mazzini, per una serata di festa che unirà tradizione, musica e voglia di stare insieme.

31052026