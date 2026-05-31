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SARONNO – Domenica 31 maggio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con un graduale aumento della nuvolosità verso sera e possibilità di deboli precipitazioni nelle prossime ore.

Nel dettaglio, a Saronno il tempo si manterrà stabile per buona parte della giornata, con spazi soleggiati alternati a qualche nube senza particolari fenomeni nelle ore centrali. Sono attesi complessivamente fino a 2 millimetri di pioggia, soprattutto nella fase serale, quando l’indebolimento dell’alta pressione favorirà l’arrivo di correnti più umide. Le temperature resteranno elevate, con valori compresi tra una minima di 19°C e una massima di 32°C, condizioni che contribuiscono alla presenza di un’allerta per afa prevista sul territorio.

I venti saranno deboli per tutta la giornata: al mattino soffieranno da Ovest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da Sud-Sudovest senza particolari rinforzi. Non sono attesi fenomeni intensi o diffusi, ma il caldo e l’umidità potranno aumentare la sensazione di disagio nelle ore più calde.

In Lombardia la situazione sarà variabile. Le basse pianure occidentali, compresa l’area del Saronnese, vedranno condizioni generalmente poco nuvolose con addensamenti serali. Maggiore instabilità interesserà invece le zone prealpine e alpine, con aumento delle nubi e possibilità di deboli piogge o rovesci, localmente temporaleschi sulle Orobie.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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