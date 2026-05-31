Saronnese

ORIGGIO – Con la nomina della nuova Giunta comunale prende ufficialmente il via il nuovo mandato amministrativo guidato dal sindaco Evasio Regnicoli. Definite le deleghe e la composizione della squadra che affiancherà il primo cittadino nell’attività amministrativa dei prossimi anni.

Il sindaco Evasio Regnicoli mantiene per sé le deleghe a urbanistica, cultura e sicurezza, settori considerati centrali per l’azione amministrativa e per le prospettive di sviluppo del paese.

A ricoprire il ruolo di vicesindaco sarà Luca Panzeri, che seguirà lavori pubblici, viabilità e la tradizionale Fiera del XXV Aprile, appuntamento storico per la comunità origgese.

Nella squadra anche Andrea Palomba, al quale sono state affidate le deleghe a relazioni istituzionali, organizzazione e risorse umane, programmazione e bilancio, oltre a politiche sociali e welfare territoriale.

Chiara Ceriani si occuperà invece di ambiente e Plis dei Mughetti, rapporti con le associazioni, sport e tempo libero, con particolare attenzione alle realtà associative e alla valorizzazione delle attività locali.

Completa la Giunta Elena Cislaghi, che seguirà politiche educative e rapporti con le istituzioni scolastiche, oltre ai temi legati a lavoro e sviluppo economico.

“Lavoreremo ogni giorno per ascoltare i cittadini, affrontare le sfide del territorio e costruire il futuro di Origgio” è il messaggio che accompagna la presentazione della squadra amministrativa.

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