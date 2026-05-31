Comasco

ROVELLO PORRO – Un nuovo passo avanti per la riqualificazione dell’area di via Volta. La giunta comunale di Rovello Porro ha approvato il 28 maggio il progetto esecutivo per la realizzazione della futura area mercato e dei parcheggi pubblici, intervento che rappresenta uno dei principali progetti di rigenerazione urbana avviati dall’amministrazione comunale.

Dal Comune sottolineano come il risultato sia il punto di arrivo di un percorso iniziato all’inizio del mandato e reso particolarmente complesso dalla situazione ereditata dalla precedente amministrazione. In particolare, era rimasta inevasa un’ordinanza urgente di demolizione relativa agli edifici presenti nell’area di via Volta. La risoluzione della vicenda ha richiesto un articolato lavoro amministrativo che ha portato prima alla demolizione degli immobili e successivamente alla predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione complessiva della zona. Parallelamente è stato sviluppato anche il progetto di pubblica utilità necessario all’esproprio delle aree destinate alla realizzazione del parcheggio e del nuovo spazio mercatale.

Con l’approvazione del progetto esecutivo si entra ora nella fase operativa. Secondo il cronoprogramma predisposto dal Comune, entro il mese di giugno sarà avviata la gara per individuare l’impresa che realizzerà l’intervento. Seguiranno le procedure previste dal Codice degli Appalti per l’aggiudicazione dei lavori.

L’obiettivo dell’amministrazione è procedere con l’affidamento e la consegna del cantiere entro il mese di luglio, così da avviare rapidamente i lavori. Il completamento dell’opera, compreso il collaudo finale, è previsto entro la metà di dicembre.

Per il Comune si tratta di un intervento strategico sotto diversi aspetti. Oltre alla riqualificazione urbanistica di una zona che da anni attendeva una soluzione definitiva, il progetto consentirà infatti il ritorno del mercato in centro paese, favorendo l’accessibilità ai servizi e alle attività commerciali, con particolare attenzione alle esigenze delle persone anziane e dei residenti che frequentano abitualmente il mercato cittadino.

(foto archivio)

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