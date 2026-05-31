Città

SARONNO – Nuove asfaltature in via Monte Podgora e interrogativi sulla gestione del verde urbano. A portare il tema all’attenzione pubblica è Ambiente Saronno, che ha condiviso la segnalazione di un cittadino saronnese relativa ai recenti lavori eseguiti nella strada cittadina.

Nei giorni scorsi si è concluso l’intervento di asfaltatura di via Monte Podgora, un’opera attesa da tempo dai residenti per migliorare le condizioni della carreggiata. Accanto al rifacimento della strada, però, sono comparsi sul marciapiede anche quattro riquadri asfaltati nel punto dove in passato si trovavano altrettanti alberi.

A ricordarlo è il cittadino che ha inviato la segnalazione ad Ambiente Saronno. In quel tratto di via resta oggi un solo albero, mentre gli altri esemplari erano stati abbattuti negli anni scorsi.

“Dopo che quelle quattro piante sono state abbattute, per anni abbiamo atteso, forse ingenuamente, che nuove piante fossero piantumate in sostituzione” si legge nel contributo condiviso dall’associazione.

Secondo quanto segnalato, negli spazi lasciati liberi dagli alberi erano rimaste piccole aiuole che consentivano l’assorbimento dell’acqua piovana nel terreno. Con i lavori recenti, invece, tali superfici sono state asfaltate e il marciapiede uniformato. Da qui le domande rivolte all’Amministrazione comunale: “Ci chiediamo quale sia la logica di questa operazione; perché asfaltare delle piccole aiuole che non davano fastidio ad alcuno e che anzi permettevano di filtrare nel terreno l’acqua piovana? Perché spendere soldi pubblici per un lavoro di nessuna utilità e anzi dannoso perché rende impermeabile un’altra porzione, per quanto minuscola, della città?”.

Ambiente Saronno ringrazia il cittadino per il contributo e sottolinea come la segnalazione rappresenti uno spunto per approfondire il rapporto tra lavori pubblici, manutenzione urbana e presenza del verde in città. Nella nota viene infine rivolto un appello al Comune affinché chiarisca le motivazioni della scelta progettuale: “Qualcuno in Comune ci risponderà? Noi attendiamo fiduciosi”.

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