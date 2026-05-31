Cronaca

SARONNO – Urla, schiamazzi e bidoni della spazzatura lanciati nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 maggio in via Caronni, dove una lite tra un gruppo di giovani ha svegliato diversi residenti della zona.

Secondo quanto raccontato da chi abita nelle vicinanze il diverbio è degenerato tra grida e momenti di tensione. Alcuni ragazzi hanno rovesciato o lanciato scatoloni e bidoni della raccolta rifiuti, mentre altri presenti hanno cercato di dividere i contendenti ed evitare che la situazione peggiorasse.

I testimoni raccontano di almeno cinque o sei giovani radunati in strada, con rifiuti e contenitori sparsi lungo la carreggiata. La tensione sarebbe proseguita per alcuni minuti, accompagnata da forti urla che hanno svegliato e richiamato l’attenzione di numerosi residenti.

La vicenda si è conclusa senza l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo le testimonianze raccolte, il gruppo si sarebbe allontanato quando qualcuno ha gridato che stavano arrivando i carabinieri. Non sono stati segnalati feriti né risultano, al momento, interventi ufficiali collegati all’episodio.

“Dormire o semplicemente vivere serenamente il centro diventa sempre più difficile – racconta un residente – Questi gruppi sono un problema sia quando la violenza degenera sia quando, anche senza arrivare al peggio, ti fanno sentire ostacolato nel vivere la città e i suoi spazi”.

“Mi sembra assurdo vedere peggiorare sempre di più queste situazioni – racconta un’altra residente – Non si può uscire la sera o anche durante il giorno senza sentirsi costretti ad avere dieci occhi intorno”. La donna parla di un crescente disagio legato a episodi di questo tipo e del timore che possano incidere sulla percezione di sicurezza e sulla vita quotidiana in città.

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