L’iniziativa sarà l’occasione per approfondire la figura dell’architetto catalano, noto in tutto il mondo per la basilica della Sagrada Família, visitata lo scorso anno da quasi cinque milioni di persone. Durante l’incontro verrà ripercorsa la sua vicenda personale e professionale, mettendo in luce il forte legame tra la sua produzione artistica e la fede religiosa che ha guidato il suo lavoro.

Merlo, appassionato e studioso dell’opera di Gaudì, accompagnerà il pubblico in un percorso tra arte, spiritualità e architettura, raccontando la storia di uno dei più importanti protagonisti del modernismo catalano.

Per preparare l’incontro, l’associazione ha inoltre realizzato un dossier di approfondimento disponibile sul sito ufficiale de La Bussola.