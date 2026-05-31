Saronno, “Gaudì, l’architetto di Dio”: alla Casa di Marta una serata dedicata al genio della Sagrada Família
31 Maggio 2026
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SARONNO – Un incontro per scoprire il lato umano e spirituale di Antoni Gaudì, celebre architetto della Sagrada Família di Barcellona. L’associazione La Bussola propone per mercoledì 3 giugno alle 21, alla Casa di Marta, una serata dal titolo “Gaudì, l’architetto di Dio”, con ospite Paolo Giovanni Merlo.
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