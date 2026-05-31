Cronaca

SARONNO – Intervento dei soccorsi nella notte tra sabato e domenica a Saronno per un incidente stradale avvenuto in viale Europa, trattolocale dell’ex statale Varesina. L’allarme è scattato alle 00.35 per uno scontro che ha coinvolto un’automobile e una motocicletta. Secondo le prime informazioni diffuse dai soccorsi, nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 33 anni e un uomo di 35 anni.

Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce rossa di Saronno per prestare le prime cure ai feriti, le cui condizioni non sono comunque apparse preoccupanti. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

31052026