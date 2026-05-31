Softball

SARONNO – Un successo e una sconfitta per Mkf Saronno e Rheavendors Caronno nella decima giornata del campionato di serie A1 di softball. Le due formazioni del territorio chiudono il turno con una vittoria a testa nelle rispettive serie, mentre la capolista Bollate reagisce immediatamente al primo stop stagionale e torna al successo nel derby cittadino.

Sul diamante di Saronno le nerazzurre hanno aperto la giornata con una vittoria sofferta ma preziosa contro le Thunders Castellana. Per decidere gara uno sono stati necessari addirittura i supplementari: dopo il 2-2 maturato nelle sette riprese regolamentari, il confronto si è risolto al nono inning grazie al fuoricampo walk-off di De Luca che ha regalato alle padrone di casa il successo per 5-4. Più complicata la seconda partita. Le Thunders hanno trovato i punti decisivi grazie ai fuoricampo di Sofia Fabbian e Olivia Bruno, imponendosi per 3-1 e riportando in equilibrio la serie. Per il Saronno resta comunque un bilancio positivo che consente alla squadra di mantenere il terzo posto in classifica alle spalle della coppia formata da Bollate e Forlì.

Parità anche per la Rheavendors Caronno nel confronto diretto contro Pianoro, sfida importante in ottica playoff. Le caronnesi hanno conquistato gara uno per 7-4 grazie a una buona prestazione offensiva corale. Dopo il difficile avvio, con le emiliane avanti 3-0, la squadra di casa ha saputo reagire ribaltando il risultato con le valide decisive di Brindani ed Edwards e consolidando poi il vantaggio nelle riprese successive. In gara due, però, Pianoro ha risposto con autorità imponendosi per 7-0. Le mazze caronnesi hanno trovato poche soluzioni contro la lanciatrice avversaria Nicolette Picone, protagonista di una prestazione praticamente perfetta che ha concesso appena due valide.

Nel derby bollatese, infine, la capolista Quick Mill ha cancellato immediatamente la delusione per la prima sconfitta stagionale subita venerdì contro il New Bollate. Gara due si è rivelata una sfida molto equilibrata, risolta soltanto all’ottavo inning grazie alla valida decisiva di Modrego che ha fissato il punteggio sull’1-0 e consentito alla formazione leader del campionato di pareggiare la serie.

Tutti i risultati della 10′ giornata

Rheavendors Caronno-Mia Office Pianoro 7-4, 0-7

Mkf Saronno-Thunders Castellana 5-4 dopo 9 inning, 1-3

Italposa Forlì-Ares Safety Macerata 3-2, 9-1

Itas Mutua Rovigo-Bertazzoni Collecchio 7-2, 9-0 (5° inning)

Quick Mill Bollate-Lacomes New Bollate (gara due) 1-0

Classifica

Quick Mill Bollate 955 (21 vittorie, 1 sconfitta), Italposa Forlì 750 (15-5), Mkf Saronno 650 (13-7), Mia Office Pianoro 600 (12-8), Lacomes New Bollate 550 (11-9), Rheavendors Caronno 500 (10-10), Thunders Castellana 400 (8-12), Itas Mutua Rovigo 350 (7-13), Ares Safety Macerata 136 (3-19), Bertazzoni Collecchio 100 (2-18).

Prossimo turno 11′ turno

Lunedì 1 giugno

Italposa Forlì – Lacomes New Bollate

Dalle ore 17 (gara 2: +40′ dopo il termine di gara-1)

Martedì 2 giugno

Mia Office Blue Girls Pianoro – Thunders Castellana

Dalle ore 13 (gara 2: +40′ dopo il termine di gara-1)

Ares Safety Macerata – Itas Mutua Rovigo

Dalle ore 15 (gara 2: +40′ dopo il termine di gara-1)

Bertazzoni Collecchio – Rheavendors Caronno

Dalle ore 15 (gara 2: +40′ dopo il termine di gara-1)

Quick Mill Bollate – MKF Saronno

Dalle ore 16 (gara 2: +40′ dopo il termine di gara-1)

(foto Laura Massarenti/Fibs: una fase di Mlk Saronno-Thundres)

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