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TRADATE – Una serata dedicata ai valori della Repubblica, alla partecipazione civica e alle nuove generazioni. Martedì 2 giugno la città di Tradate celebrerà l’80° anniversario della Festa della Repubblica con una manifestazione pubblica in programma nel cuore del centro cittadino. L’appuntamento è fissato per le 20.30 in piazza Mazzini, dove si svolgerà la cerimonia istituzionale organizzata dal Comune di Tradate. La serata si aprirà con il saluto del sindaco Giuseppe Bascialla, delle autorità cittadine e dei rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Uno dei momenti più significativi dell’evento sarà dedicato ai giovani tradatesi che hanno raggiunto la maggiore età nel corso del 2025. Per loro è infatti prevista la cerimonia di consegna della Carta costituzionale, iniziativa che intende sottolineare l’ingresso nella piena cittadinanza e il valore dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione italiana.

Alla consegna prenderanno parte anche i rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, in un ideale passaggio di testimone tra le nuove generazioni e la vita pubblica della comunità.

Al termine della parte istituzionale la manifestazione proseguirà con un momento musicale aperto a tutta la cittadinanza. È infatti previsto il concerto congiunto del Corpo musicale Città di Tradate e del Corpo musicale Santa Cecilia di Abbiate Guazzone, che accompagnerà la conclusione delle celebrazioni dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare all’iniziativa, che rappresenta uno dei principali appuntamenti civili dell’anno e un’occasione per ricordare il significato storico del referendum del 2 giugno 1946, quando gli italiani scelsero la forma repubblicana dello Stato.

In caso di maltempo sia la cerimonia sia il concerto si svolgeranno negli spazi di Villa Truffini.

Programma

Martedì 2 giugno

Ore 20.30

Piazza Mazzini, Tradate

Saluto del sindaco Giuseppe Bascialla

Intervento delle autorità cittadine

Partecipazione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Consegna della Carta costituzionale ai giovani diventati maggiorenni nel 2025

Concerto del Corpo musicale Città di Tradate e del Corpo musicale Santa Cecilia di Abbiate Guazzone

In caso di maltempo la manifestazione si terrà a Villa Truffini.

(foto archivio)

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