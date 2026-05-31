Varesotto

VARESE – Sostenere le piccole e medie imprese locali nella fase iniziale del loro sviluppo sui mercati internazionali, fornendo strumenti concreti per avviare e gestire le attività all’estero in modo strutturato e consapevole. È questo l’obiettivo di “Go Global: costruire e sviluppare relazioni commerciali nei mercati esteri”, il percorso formativo promosso da Camera di Commercio di Varese in collaborazione con Unioncamere Lombardia e Promos Italia Nibi Business School, nell’ambito del Progetto Sei per l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Il corso, completamente gratuito, si rivolge specificamente alle Pmi con sede legale o operativa iscritte al Registro Imprese del territorio varesino.

Il percorso si articola in sei moduli online da tre ore ciascuno, per un totale di diciotto ore di lezione caratterizzate da un approccio pratico e orientato all’azione, arricchito da esercitazioni e simulazioni. Le sessioni saranno guidate da esperti di livello nazionale, tra cui Raffaella Condina, esperta di strategie distributive e innovazione digitale, e Fabio Papa, docente di economia specializzato nel rilancio economico-finanziario delle Pmi.

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Nibi Educational, dalle 9.30 alle 12.30 e inizieranno mercoledì 3 giugno 2026 con il modulo sull’approccio ai mercati esteri e la scelta dei target, seguiti il 10 giugno dalla strutturazione dell’offerta internazionale e il 17 giugno dalle metodologie per individuare clienti tramite banche dati e intelligenza artificiale. Il 22 giugno l’attenzione si sposterà sui canali come fiere e marketplace, mentre il 29 giugno sarà dedicato alla preparazione degli incontri B2b. Il ciclo si concluderà l’8 luglio con il sesto modulo incentrato sulla gestione della relazione commerciale e della trattativa con il cliente estero.

Per partecipare è necessario registrarsi al portale del Progetto Sei compilando il questionario online ed iscriversi al percorso sulla piattaforma Nibi Educational.

Le imprese già registrate al Progetto SEI non devono effettuare una nuova registrazione.

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