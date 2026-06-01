Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Simone Galli, capogruppo del Partito Democratico saronnese, relativo all’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana e del voto alle donne.

Ottant’anni fa, tra il 2 e il 3 giugno del 1946, l’Italia si alzò presto. Non per andare al lavoro nei campi o nelle fabbriche ancora ferite dalla guerra, ma per qualcosa di nuovo, di grande, di mai visto prima: andare a votare per scegliere il proprio destino.

Quel referendum istituzionale non fu solo una consultazione elettorale. Fu un atto fondativo. Con il 54,3% dei suffragi espressi a favore della Repubblica, un popolo uscito stremato dal fascismo e dal conflitto mondiale scelse di voltare pagina, di non tornare indietro, di costruire qualcosa di diverso.

Il voto delle donne

C’è un dato che, a distanza di ottant’anni, conserva intatta la sua forza simbolica: quella del 2 giugno 1946 fu la prima votazione a suffragio universale nella storia d’Italia. Per la prima volta, le donne avevano il diritto di esprimere la propria voce nelle urne. Per la prima volta, l’Italia intera — uomini e donne, Nord e Sud, città e campagna — partecipava alla vita democratica del Paese su un piano di parità formale.

Non era scontato. Non era automatico. Era il frutto di lotte, di sacrifici, di una generazione che aveva pagato un prezzo altissimo e che ora reclamava il diritto di decidere.

La Costituente: costruire insieme il domani

Nello stesso giorno si votò anche per eleggere i 556 componenti dell’assemblea Costituente, a cui sarebbe stato affidato il compito straordinario di redigere la Carta fondamentale della nuova Repubblica. Un lavoro che durò quasi un anno e mezzo, fino al 27 dicembre 1947, e che produsse una Costituzione che ancora oggi — dopo otto decenni — viene citata nel mondo come un modello di equilibrio tra diritti e doveri, tra libertà e solidarietà.

I deputati e le deputate costituenti, con le loro differenze politiche e le loro visioni del mondo spesso opposte, riuscirono a trovare un terreno comune. Era l’Italia che imparava, faticosamente, il mestiere della democrazia.

Ottant’anni dopo: cosa celebriamo davvero

Il 2 giugno non è soltanto la Festa della Repubblica nel senso folcloristico del termine — le parate, le uniformi, i gagliardetti. È il giorno in cui si celebra una scelta consapevole, quella di un popolo che decise di essere cittadino e non suddito.

Ottant’anni dopo, vale la pena chiedersi cosa abbiamo fatto di quella scelta. La risposta non può essere solo retorica. La Repubblica ha attraversato stagioni difficili — gli anni del terrorismo, le crisi economiche, la stagione di Tangentopoli, le fragilità istituzionali —, ma ha tenuto. La Costituzione è stata interpretata, talvolta stiracchiata, ma non è mai stata tradita nel suo impianto fondamentale. Celebrare il 2 giugno significa, allora, riconoscere il valore di ciò che abbiamo ereditato. Ma significa anche prendere sul serio la responsabilità di consegnarlo integro — o possibilmente migliorato — a chi verrà dopo di noi.

Una democrazia che non si eredita soltanto: si guadagna e difende ogni giorno

La lezione più profonda che possiamo trarre dalla Storia è che la democrazia è una pratica quotidiana. Si esercita andando a votare, certo, ma anche partecipando alla vita civile, informandosi, pretendendo trasparenza, difendendo le istituzioni quando vengono messe alla prova. Le donne e gli uomini che si recarono alle urne ottant’anni fa non avevano certezze sul futuro. Avevano solo la determinazione di scegliere. E quella determinazione costruì l’Italia che conosciamo. Nel giorno in cui la Repubblica compie ottant’anni, il modo migliore per festeggiarla è ricordare da dove viene — e capire dove vogliamo che vada.

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