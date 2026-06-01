Città

SARONNO – Festa della Repubblica con un’apertura straordinaria alla piscina comunale. Martedì 2 giugno la struttura garantirà infatti un orario speciale dedicato al nuoto libero, offrendo agli utenti la possibilità di trascorrere la giornata festiva in vasca.

L’apertura è prevista con orario continuato dalle 8 alle 18,30. L’iniziativa è pensata per consentire a cittadini e appassionati di sport di approfittare della giornata festiva per allenarsi o concedersi qualche ora di relax in acqua.

La piscina invita quindi utenti abituali e nuovi frequentatori a celebrare il 2 giugno con una nuotata, in occasione della Festa della Repubblica.

Per quanto riguarda le attività organizzate, la programmazione tornerà regolare da mercoledì 3 giugno, con la ripresa di tutti i corsi secondo il calendario consueto.

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