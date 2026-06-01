Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Ancora una volta un grande successo per il settore giovanile della Caronnese che ha organizzato lo scorso 30 maggio la prima giornata della goleador Caronnese Summer Fest 2026. Il torneo estivo rossoblù, sempre in collaborazione con Goleador di cui ne è il presenting sponsor, ha visto come protagonista il settore di base con Primi calci e Piccoli Amici nati tra il 2017 e il 2019.

E’ stata una lunga giornata che si è aperta alle 9.30 con le prime partite e che è continuata nel primo pomeriggio con le fasi finali di ogni categoria e le premiazioni a cui ha presenziato un folto e caloroso pubblico.

“Ringraziamenti speciali al title sponsor Goleador (Perfetti Van Melle) e ai Proud sponsor Allianz P.R.S. Assicurazioni e Autoscuola Europea che ci hanno creduto e hanno lavorato insieme a noi per la buona riuscita di questo progetto ancche quest’anno. Sempre accanto a noi in tutte le nostre attività i nostri main sponsor istituzionali Baldina, Vibeco, Iron consulenza aziendale e Sigma” dicono dalla Caronnese.

Sabato 6 giugno sarà la volta del settore pre agonistico, ovvero degli Esordienti e Pulcini nati tra il 2013 e il 2016.

Risultati finali per categoria

PRIMI CALCI 2017 1) Caronnese rossa 2) Caronnese blu 3) Gerenzanese 4) Ceriano

PRIMI CALCI 2018 GIRONE GOLD 1) Marnate 2) Valle Olona 3) Vigor Senago

PRIMI CALCI 2018 GIRONE SILVER 1) Caronnese 2) Ceriano 3) Gerenzanese

PICCOLI AMICI 2019 1) Caronnese 2) Meda 3) Valle Olona 4) Rovellasca

01062026