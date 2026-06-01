Comasina

CESANO MADERNO – Martedì 2 giugno la città celebrerà la Festa della Repubblica con una cerimonia dedicata ai neo diciottenni e ai valori fondanti della democrazia italiana. L’appuntamento è fissato alle 11 all’Auditorium Disarò di corso della Libertà, dove si svolgerà la consegna di una copia della Costituzione italiana ai ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale e rappresenta uno dei momenti centrali delle celebrazioni cittadine.

A presentare l’evento è il sindaco Gianpiero Bocca (foto), che sottolinea il valore civico e simbolico della cerimonia: “Consegnare la Costituzione ai giovani significa rafforzare il senso di appartenenza, la consapevolezza dei propri diritti e doveri e il legame con i valori democratici su cui si fonda il nostro Paese”. Ospite della mattinata sarà Benedetta Liberali, professoressa associata di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Milano e membro dell’Associazione Nazionale Costituzionalisti Italiani. Durante l’incontro offrirà una riflessione sul significato attuale della Carta costituzionale e sul ruolo che essa continua a svolgere nella vita democratica del Paese.

In occasione della Festa della Repubblica verrà inoltre inaugurata la mostra “La donna si manifesta. Storie di diritti nei manifesti della Repubblica”, ospitata negli spazi dell’Auditorium Disarò.

Il programma della giornata prevede quindi, alle 11 all’Auditorium Disarò, la consegna della copia della Costituzione italiana ai diciottenni, alla presenza della professoressa Benedetta Liberali, seguita dall’inaugurazione dell’esposizione dedicata alla storia dei diritti attraverso i manifesti della Repubblica.

01062026