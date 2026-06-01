I più letti di ieri: lite in strada con tensione e degrado, assalto al bancomat e nuova giunta a Origgio
1 Giugno 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 31 maggio, attenzione alla cronaca con una violenta lite notturna in centro e un assalto al bancomat nel Tradatese. Spazio anche ai temi ambientali con il dibattito sulle ex aiuole asfaltate, a un incidente domestico e ai nuovi assetti amministrativi a Origgio.
In via Caronni notte di tensione con urla, spazzatura lanciata e una lite tra giovani che ha svegliato i residenti della zona. L’episodio si è concluso senza l’intervento delle forze dell’ordine, ma restano le preoccupazioni dei cittadini per sicurezza e vivibilità.
Saronno, botte, urla e spazzatura lanciata nella lite tra maranza in via Caronni: il racconto dei residenti
Fa discutere l’asfaltatura di alcuni spazi dove un tempo sorgevano alberi in via Monte Podgora. Ambiente Saronno rilancia la segnalazione di un cittadino e chiede perché si sia scelto l’asfalto invece della ripiantumazione.
Saronno, asfalto al posto del verde: Ambiente Saronno rilancia: “Perchè asfaltare le ex aiuole invece che piantumare?”
Un forte boato ha scosso la notte a Tradate per l’assalto a un bancomat del Banco Desio. L’esplosione ha causato danni anche alla filiale e i carabinieri sono al lavoro per chiarire dinamica e possibili collegamenti con altri episodi simili.
Boato nella notte a Tradate: assalto al bancomat, danni anche alla banca
Momenti di apprensione in via Carlo Marx dove un uomo di 40 anni è caduto mentre raccoglieva ciliegie. Soccorso dai sanitari, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.
Parte ufficialmente il secondo mandato del sindaco Evasio Regnicoli con la nomina della nuova giunta comunale. Definite deleghe e ruoli della squadra amministrativa che guiderà l’attività del Comune nei prossimi anni.
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