In via Caronni notte di tensione con urla, spazzatura lanciata e una lite tra giovani che ha svegliato i residenti della zona. L’episodio si è concluso senza l’intervento delle forze dell’ordine, ma restano le preoccupazioni dei cittadini per sicurezza e vivibilità.

Fa discutere l’asfaltatura di alcuni spazi dove un tempo sorgevano alberi in via Monte Podgora. Ambiente Saronno rilancia la segnalazione di un cittadino e chiede perché si sia scelto l’asfalto invece della ripiantumazione.

Un forte boato ha scosso la notte a Tradate per l’assalto a un bancomat del Banco Desio. L’esplosione ha causato danni anche alla filiale e i carabinieri sono al lavoro per chiarire dinamica e possibili collegamenti con altri episodi simili.

Momenti di apprensione in via Carlo Marx dove un uomo di 40 anni è caduto mentre raccoglieva ciliegie. Soccorso dai sanitari, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Parte ufficialmente il secondo mandato del sindaco Evasio Regnicoli con la nomina della nuova giunta comunale. Definite deleghe e ruoli della squadra amministrativa che guiderà l’attività del Comune nei prossimi anni.