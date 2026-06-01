Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Weekend ricco di impegni quello del 22, 23 e 24 maggio scorso per l’Academy Parade Band di Caronno Pertusella che, dopo aver avuto l’onore per ben due volte di suonare al Forum di Assago davanti a oltre dodici mila spettatori presenti in occasione del concerto del cantante Alfa da addirittura quasi tre milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma musicale Spotify, ha avuto il compito di intrattenere ben 2800 persone tra il pubblico della Nova Arena di Tortona nel pre partita di gara 3 dei quarti di finale play-off della Serie A di basket tra Bertram Derthona e Umana Reyer Venezia, partita vinta successivamente dai padroni di casa per 82-71.

Nello stesso fine settimana, la rinomata e prestigiosa accademia musicale di Caronno Pertusella fondata nel 1896 è stata ospite nella Rsa Attanasio di Limbiate dove, accompagnata dai noti e colorati sbandieratori, ha intrattenuto la struttura per anziani portando musica e gioia.

Un week-end, dunque, impegnativo per la banda musicale caronnese che ogni anno conferma il suo prestigio suonando ed intrattenendo ad eventi sempre di maggiore importanza nella regione lombarda.

(foto da Instagram)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM0