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SARONNO – Lunedì 1 giugno 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e condizioni generalmente stabili, senza precipitazioni previste.

A Saronno il tempo si presenterà favorevole per l’intera giornata, con ampie schiarite già dal mattino e un contesto meteorologico stabile. Non sono attese piogge e la nuvolosità resterà limitata, salvo qualche addensamento serale senza conseguenze significative. Le temperature saranno estive ma senza eccessi particolari, con valori compresi tra 19°C di minima e 30°C di massima.

I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sia al mattino sia nel pomeriggio, contribuendo a mantenere l’aria più movimentata rispetto ai giorni precedenti. Non sono segnalate allerte meteo per il territorio e la giornata si svolgerà in un quadro complessivamente tranquillo.

In Lombardia la pressione tornerà ad aumentare favorendo un progressivo miglioramento del tempo. Sulle basse pianure occidentali, compresa l’area del Saronnese, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Maggiore variabilità interesserà invece le pianure orientali e alcune aree prealpine, dove nel pomeriggio non si escludono deboli piogge e locali rovesci, con tendenza a schiarite in serata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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