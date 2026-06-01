Comasco

MOZZATE – Con la seduta comunale di giovedì 28 maggio si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi (Ccrr) per il biennio 2026-2027. L’Amministrazione comunale ha rivolto un caloroso benvenuto ai giovani consiglieri che iniziano questo percorso all’insegna della partecipazione e della cittadinanza attiva. Il Ccrr rappresenta infatti uno spazio di ascolto, confronto e proposta attraverso il quale le nuove generazioni possono contribuire concretamente alla vita della comunità.

I ragazzi e le ragazze che faranno parte del nuovo Consiglio saranno chiamati a partecipare agli eventi del paese e a portare all’attenzione della scuola e dell’Amministrazione comunale idee, esigenze, desideri e problematiche legate al mondo giovanile.

Entrano a far parte del nuovo Ccrr 2026-2027 Andrea, Gabriele, Ginevra, Aida, Giorgia, Maria Sofia, Aras, Hussein e Giacomo. “A tutte e tutti i componenti del nuovo Consiglio auguriamo un percorso ricco di esperienze, crescita e soddisfazioni”, sottolinea l’Amministrazione comunale nel messaggio di benvenuto. Un ringraziamento è stato inoltre rivolto al Consiglio uscente per l’impegno, la partecipazione e il lavoro svolto durante il mandato appena concluso.

01062026