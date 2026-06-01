Città

SARONNO – La svendita è iniziata oggi, lunedì 1 giugno, tra scaffali che lentamente si svuotano e clienti che entrano non solo per acquistare un prodotto, ma anche per salutare un pezzo della loro quotidianità. Dopo l’edicola Marco, un’altra attività storica del centro si prepara ad abbassare definitivamente la saracinesca.

Si tratta di Prodet di piazzetta Portici negozio specializzato in articoli per la cura della casa e l’igiene personale che da anni rappresentava un punto di riferimento per tanti residenti, in particolare anziani e famiglie del centro cittadino.

Dietro il bancone, come sempre negli ultimi anni, ci sono Mario e Debora. Proprio ad aprile avevano festeggiato i dieci anni alla guida dell’attività, rilevata dopo un periodo da dipendenti. Un percorso costruito con impegno e presenza quotidiana, che allora sembrava aprire un nuovo capitolo e che oggi invece arriva a una conclusione piena di amarezza.

Le ragioni della chiusura sono diverse. Da una parte la forte concorrenza dei numerosi punti vendita aperti negli ultimi anni a ridosso del centro. Dall’altra, spiegano i titolari, un cambiamento più profondo della città: “La mancanza di sicurezza fa sì che la sera scatti una sorta di coprifuoco – raccontano – una volta tenevamo aperto più a lungo, adesso è inutile. Anche parte della nostra clientela, soprattutto anziana, ha paura a uscire”.

Mario parla con amarezza del cambiamento vissuto negli anni: “Io sono di Saronno – racconta Mario – ho sempre detto a Debora che questa era una bella città dove si viveva bene. Mi sono dovuto amaramente ricredere”.

A lasciare il segno, però, non è soltanto la chiusura di un negozio. È soprattutto il legame costruito nel tempo con chi ogni giorno varcava quella porta: “Eravamo diventati un punto di riferimento, parte di una comunità – raccontano Mario e Debora – c’erano i bambini delle scuole che ci lasciavano disegni e tanti pensionati per cui eravamo parte della quotidianità. Sono loro i più amareggiati. Quando l’ha saputo una signora era quasi commossa: ci ha abbracciato e dato un bacio mentre ci augurava in bocca al lupo”.

Un addio che per molti residenti non coincide soltanto con la chiusura di un’attività commerciale, ma con la perdita di un luogo familiare fatto di volti conosciuti, piccole abitudini e relazioni costruite negli anni.

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