Limbiate

LIMBIATE – Una serata all’insegna della musica e dello spettacolo per celebrare la Festa della Repubblica. È quella in programma questa sera, lunedì 1 giugno, in piazza Aldo Moro a Limbiate, dove il Comune invita cittadini e visitatori a partecipare a un evento a ingresso libero che vedrà protagonisti artisti e ospiti di rilievo. L’appuntamento è fissato per le 20.45 nel cuore della città. Sul palco salirà Davide Carbone, accompagnato dalla Italian Academy Orchestra diretta dal maestro Savino Acquaviva. Ad arricchire la serata saranno anche le voci soliste di Valentina Usai, Riccardo Usai e Alex Normanno.

A presentare l’evento sarà Elenoire Casalegno, volto noto della televisione italiana, che accompagnerà il pubblico nel corso della manifestazione. Tra gli ospiti annunciati figura anche Ritelza Cabral. L’iniziativa, organizzata dalla Città di Limbiate in occasione delle celebrazioni per il 2 Giugno, punta a offrire un momento di aggregazione e festa attraverso la musica dal vivo e le emozioni di un grande concerto all’aperto.

Dal Comune fanno sapere che piazza Aldo Moro è ormai pronta ad accogliere il pubblico per una serata che si preannuncia particolarmente partecipata. L’ingresso sarà gratuito. In caso di maltempo l’evento non verrà annullato ma trasferito al Teatro comunale di Limbiate, in via Valsugana 1.

L’appuntamento rappresenta uno degli eventi principali del calendario cittadino dedicato alla Festa della Repubblica, con l’obiettivo di coinvolgere famiglie, giovani e appassionati di musica in una serata di festa condivisa.

(foto: allestimento della piazza a poche ore dal concerto)

01062026