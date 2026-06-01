Cronaca

SARONNO – Una scia di sangue tra via Milano e il centro cittadino ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti nelle prime ore di domenica 1 giugno, facendo scattare segnalazioni e richieste d’intervento alle forze dell’ordine.

Dietro il ritrovamento delle tracce ematiche ci sarebbe però un episodio avvenuto poco prima nella zona della stazione ferroviaria. Secondo le prime informazioni, intorno all’1 un cittadino marocchino sarebbe stato aggredito da un connazionale durante una lite o un alterco ancora da chiarire nei dettagli. E’ successo davanti allo scalo di piazza Cadorna.

Il giovane avrebbe riportato una ferita superficiale da arma da taglio all’avambraccio. Dopo essere stato colpito si sarebbe allontanato dalla zona della stazione, lasciando dietro di sé gocce e una scia di sangue poi rinvenute anche lungo via Milano e in alcune aree del centro cittadino.

Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la vicenda e chiarire dinamica e responsabilità. Un aiuto importante potrebbe arrivare dalle immagini della videosorveglianza presenti nella zona della stazione e lungo il percorso seguito dal ferito.

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