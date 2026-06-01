Cronaca

SARONNO – Si sono conclusi intorno alle 20 i rilievi dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 giugno, lungo la sp 31 bis, dove un motociclista di 52 anni ha perso la vita. A rendere particolarmente lunghe le operazioni sono stati i rilievi eseguiti dalla polizia locale di Saronno sui segni lasciati sull’asfalto e sulla posizione della moto, elementi ritenuti determinanti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

L’allarme era scattato poco dopo le 14,30. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, l’uomo stava viaggiando in direzione Como con alcuni motociclisti che però erano leggermente più avanti di lui quando ha perso il controllo del suo mezzo. Alcuni testimoni riferiscono che il mezzo avrebbe carambolato più volte sull’asfalto mentre il conducente, un uomo di 52 anni residente a Ossona, in provincia di Milano, è stato sbalzato oltre il guardrail. E’ finito oltre il fossato a lato della strada.

Immediato l’intervento dei soccorsi coordinati da Soreu Laghi. Sul posto sono arrivati l’elisoccorso, l’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca, il mezzo di soccorso avanzato, i vigili del fuoco e la polizia locale di Saronno. Nonostante il rapido intervento del personale sanitario, per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

I vigili del fuoco di Tradate hanno contribuito al recupero della salma mentre gli agenti della polizia locale hanno proseguito a lungo gli accertamenti tecnici e si sono occupati anche di avvisare i familiari della vittima, a partire dal figlio.

Per tutta la durata delle operazioni di soccorso, recupero e rilievo del sinistro, la sp 31 bis è rimasta chiusa al traffico. Come detto la dinamica dell’accaduto resta al vaglio della polizia locale di Saronno che sta predisponendo un dettagliato rapporto da inviare all’autorità giudiziaria.

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