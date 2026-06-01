SARONNO – Un motociclista di 52 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 giugno, in un drammatico incidente avvenuto lungo la sp 31 bis. L’allarme è scattato alle 14,39 per una caduta da moto avvenuta nel tratto stradale al confine tra il Saronnese, il Comasco e la Brianza. Secondo i dati diffusi da Areu, nell’incidente è rimasta coinvolta una sola persona, un uomo di 52 anni.

Immediato l’intervento dei soccorsi coordinati dalla centrale operativa Soreu Laghi. Sul posto sono arrivati un’ambulanza di base, un mezzo di soccorso avanzato di primo livello e l’elisoccorso decollato da Milano e atterrato nei pressi del supermercato U2. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Saronno.

Nonostante il rapido dispiegamento dei soccorsi, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso sul posto.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio degli agenti della polizia locale, chiamati a effettuare i rilievi per chiarire le cause della caduta e ricostruire con precisione quanto successo lungo la provinciale. L’arteria è stata chiusa visto che rallentamenti si sono registrati nella zona durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

(foto archivio)

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