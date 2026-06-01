Eventi

SARONNO – La storica Festa della Cascina Colombara di Saronno, in programma per il fine settimana del 13 e 14 giugno, si arricchisce quest’anno di un appuntamento imperdibile dedicato agli amanti della strategia e del re nero e bianco. Domenica 14 giugno, all’interno della cornice della festa intitolata “Vivi Colombara 2026 – Entriamo in FrAzione“, prenderà infatti il via il primo torneo di scacchi “Cascina Colombara”, un evento speciale organizzato dalla cooperativa Colombara in stretta collaborazione con la realtà di ScacchiSaronno e supportato da numerose associazioni del territorio e dal patrocinio del comune di Saronno.

La competizione, ospitata negli spazi dell’oratorio San Carlo in via Cascina Colombara, si preannuncia come una grande giornata di condivisione e sport mentale. Gli organizzatori hanno voluto strutturare la manifestazione con una formula inclusiva: il torneo è infatti completamente aperto a giocatori di ogni età e di ogni livello di gioco, dai principianti assoluti fino ai praticanti più esperti che desiderano mettersi alla prova sulla scacchiera.

Le sfide si disputeranno seguendo la formula del sistema svizzero a sei turni, con un tempo di riflessione stabilito in quindici minuti per ciascun giocatore, garantendo così una dinamica di gioco rapida, avvincente e stimolante per tutti i partecipanti. La quota di partecipazione è stata fissata nella cifra simbolica di cinque euro.

Il programma dettagliato della giornata prevede l’apertura della segreteria per la raccolta delle iscrizioni a partire dalle 14, il fischio d’inizio delle partite reali alle 15 e infine la cerimonia di premiazione ufficiale prevista per le 18.30.

I riconoscimenti finali celebreranno i primi tre classificati assoluti del tabellone, ma l’organizzazione ha previsto premi specifici anche per valorizzare i migliori risultati delle categorie speciali, identificando il primo classificato per la sezione donne, per la fascia giovanile degli under 16 e per quella dei veterani over 70.

Per facilitare l’afflusso dei partecipanti e del pubblico e prevenire problemi di viabilità nella zona dell’oratorio, l’organizzazione consiglia di usufruire dei parcheggi situati nei pressi della vicina stazione ferroviaria di Saronno Sud. Per assicurarsi un posto sulla linea di partenza, gli scacchisti potranno registrarsi direttamente al momento dell’evento oppure anticipare la propria adesione online attraverso la piattaforma specializzata Vesus.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09