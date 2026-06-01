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TRADATE – Proseguono i lavori e gli interventi di miglioramento negli oratori della Comunità pastorale Santo Crocifisso di Tradate. A fare il punto è la stessa Comunità pastorale, che attraverso i social ha rilanciato il progetto di rinnovamento delle strutture dedicate ai più giovani.

“L’oratorio che sogniamo è già qui” è il messaggio con cui vengono presentate le novità realizzate negli spazi di Tradate, Abbiate e Ceppine. L’obiettivo è quello di rendere gli ambienti sempre più accoglienti e funzionali, in linea con la vocazione educativa degli oratori, luoghi di incontro, crescita e socializzazione per bambini e ragazzi.

Tra gli interventi più recenti figura il rinnovamento del bar dell’oratorio di Ceppine, completamente riqualificato e arredato con nuovi banconi, scaffalature e attrezzature, per offrire uno spazio più moderno e accogliente a famiglie, volontari e frequentatori della struttura.

Dal profilo social della Comunità pastorale arriva anche un invito rivolto a tutti coloro che desiderano sostenere il progetto: “Vuoi contribuire a questa grande e fantastica storia? Grazie mille!”.

I lavori rientrano in un più ampio percorso di cura e valorizzazione degli spazi oratoriani della città, con l’intento di offrire ambienti sempre più adeguati alle attività educative, ricreative e aggregative rivolte alle nuove generazioni.

01062026