Saronnese

UBOLDO – Dopo l’annullamento della scorsa edizione a causa del maltempo, torna finalmente la Festa del Fieno: appuntamento martedì 2 giugno dalle 10 alla Cascina Regusella di Uboldo, nel cuore del Parco dei Mughetti.

Una giornata all’aria aperta dedicata alla cultura rurale, alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio, pensata per coinvolgere famiglie, bambini, appassionati della natura e curiosi di tutte le età. Cascina Ragusella si trasformerà in uno spazio open air di incontro, scoperta e condivisione. L’evento prenderà il via dalle 10 con l’apertura dell’area accoglienza e dell’anfiteatro del fieno, spazio simbolico della manifestazione.

Alle 10:15 la visita guidata nel Parco dei Mughetti permetterà di conoscere più da vicino le peculiarità naturalistiche del territorio. La mattinata proseguirà con attività dedicate ai più piccoli e alle famiglie: alle 11 spazio a “Magia e storie con il burattinaio”, mentre alle 12 sarà il momento della “Pesca nel fieno”, un momento di gioco ispirato alla tradizione rurale.

Dalle 12:30 alle 15 sarà attiva l’area picnic, con consegna dei cestini prenotati e possibilità di pranzare liberamente nell’area prato immersa nel verde. Nel pomeriggio, laboratori e momenti di racconto a partire dalle 15 con l’attività “Costruiamo lo Spaventapasseri”, seguita alle 16 da “Racconti di terra”, un momento dedicato alle testimonianze della cultura contadina. La giornata si concluderà con un intervento dedicato alla sostenibilità ambientale alle 17 e, dalle 18, con l’aperitivo contadino per trascorrere insieme gli ultimi momenti della festa.

Per tutta la giornata il pubblico potrà scoprire l’esposizione di attrezzi agricoli, la raccolta fotografica naturalistica e lo stand informativo del Parco dei Mughetti. L’iniziativa è promossa con il contributo del Comune di Uboldo, in collaborazione con il Parco dei Mughetti, la Protezione Civile, associazioni del territorio e produttori locali. Un’occasione per riscoprire il legame con la terra, gustare cibi genuini, condividere tradizioni e vivere una giornata

all’aria aperta a contatto con il territorio. L’ingresso è libero.

È possibile prenotare i cestini picnic direttamente sul sito ufficiale nella sezione dedicata. In caso di maltempo l’evento verrà posticipato a domenica 7 giugno.

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