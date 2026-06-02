Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Giuseppe Calderazzo sul 2 giugno.

In questa giornata del 2 giugno, il pensiero torna a un momento che ha segnato una rinascita.

Ottant’anni fa, nel 1946, un Paese ferito trovò la forza di scegliere una nuova strada. E in quella scelta, per la prima volta, le donne entrarono nel silenzio solenne delle urne, portando con sé speranze, timori, desideri rimasti troppo a lungo inespressi. C’è qualcosa di profondamente umano in quel gesto: una scheda piegata tra le dita, un passo verso il seggio, un respiro trattenuto prima di compiere un atto che avrebbe cambiato tutto. Non servivano parole altisonanti. Bastava la consapevolezza di essere finalmente parte di un destino comune. Oggi, mentre la Repubblica viene celebrata, riaffiora un senso di gratitudine verso chi ha creduto nella possibilità di un futuro diverso. Un futuro costruito non da eroi solitari, ma da persone semplici, da mani che si sono alzate per votare, da voci che hanno trovato spazio dopo anni di silenzio. La Repubblica continua a vivere in gesti quotidiani: nel rispetto, nella partecipazione, nella cura verso ciò che ci unisce. È un patto che non ha un volto preciso, ma che appartiene a tutti. Un patto che ricorda quanto sia fragile la libertà e quanto sia preziosa la responsabilità di custodirla.In questo giorno, il pensiero si fa più lento, più profondo.Riconosce la strada percorsa e quella ancora da costruire.E nel silenzio di questa consapevolezza, si rinnova un impegno che non ha bisogno di proclami.

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