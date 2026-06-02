Città

SARONNO – “La Repubblica di cui oggi celebriamo la ricorrenza rappresenta un fondamentale patto di responsabilità reciproca. Nel modello repubblicano, infatti, la libertà nasce solo da un ordine comune che protegge tutti dall’arbitrio e che chiede a cittadini e istituzioni di fare ciascuno la propria parte”

Inizia così la nota condivisa da Francesco Ricca di Azione Saronno.

“Ai cittadini è chiesto di curarsi della cosa pubblica: rispettare le regole, partecipare, riconoscere che il bene comune viene prima dell’interesse immediato.

Allo Stato è chiesto di predisporre le condizioni che rendono effettiva la libertà delle persone, permettendo a ciascuno di sviluppare le proprie capacità senza dipendere dalla forza o dal privilegio.

In questo quadro, la sicurezza è uno degli esempi più concreti di bene pubblico repubblicano. Senza sicurezza, infatti, la libertà diventa solo formale, prevale la forza e si nega il diritto.

Accanto alla sicurezza, anche sanità, istruzione, servizi sociali e trasporti sono infrastrutture della libertà, perché consentono emancipazione sociale e aprono per i cittadini prospettive di futuro e autonomia.

A livello locale, anche a Saronno, questo significa investire in servizi accessibili e di qualità, ma anche in salute mentale, prevenzione, sport, servizi educativi, tutti elementi che tengono insieme sicurezza, sanità e istruzione e rafforzano la coesione sociale.

Quando lo Stato arretra su questi fronti, smettendo di garantire sicurezza, sanità, istruzione, sviluppo, la Repubblica si indebolisce. Quando i cittadini, a loro volta, si disinteressano o delegano tutto a uno dei tanti “pifferai magici” o si abbandonano ad appartenenze cieche e irresponsabili, la Repubblica si svuota.

Che bello, quindi, festeggiare il 2 giugno anche quest’anno, e celebrare la nostra Repubblica, le nostre responsabilità condivise, definite solennemente nel solco laico e costituzionale del bene comune!”.

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