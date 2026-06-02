2 giu, Ricca (Azione Saronno): “La Repubblica come responsabilità condivisa”
2 Giugno 2026
SARONNO – “La Repubblica di cui oggi celebriamo la ricorrenza rappresenta un fondamentale patto di responsabilità reciproca. Nel modello repubblicano, infatti, la libertà nasce solo da un ordine comune che protegge tutti dall’arbitrio e che chiede a cittadini e istituzioni di fare ciascuno la propria parte”
Inizia così la nota condivisa da Francesco Ricca di Azione Saronno.
“Ai cittadini è chiesto di curarsi della cosa pubblica: rispettare le regole, partecipare, riconoscere che il bene comune viene prima dell’interesse immediato.
Allo Stato è chiesto di predisporre le condizioni che rendono effettiva la libertà delle persone, permettendo a ciascuno di sviluppare le proprie capacità senza dipendere dalla forza o dal privilegio.
In questo quadro, la sicurezza è uno degli esempi più concreti di bene pubblico repubblicano. Senza sicurezza, infatti, la libertà diventa solo formale, prevale la forza e si nega il diritto.
Accanto alla sicurezza, anche sanità, istruzione, servizi sociali e trasporti sono infrastrutture della libertà, perché consentono emancipazione sociale e aprono per i cittadini prospettive di futuro e autonomia.
A livello locale, anche a Saronno, questo significa investire in servizi accessibili e di qualità, ma anche in salute mentale, prevenzione, sport, servizi educativi, tutti elementi che tengono insieme sicurezza, sanità e istruzione e rafforzano la coesione sociale.
Quando lo Stato arretra su questi fronti, smettendo di garantire sicurezza, sanità, istruzione, sviluppo, la Repubblica si indebolisce. Quando i cittadini, a loro volta, si disinteressano o delegano tutto a uno dei tanti “pifferai magici” o si abbandonano ad appartenenze cieche e irresponsabili, la Repubblica si svuota.
Che bello, quindi, festeggiare il 2 giugno anche quest’anno, e celebrare la nostra Repubblica, le nostre responsabilità condivise, definite solennemente nel solco laico e costituzionale del bene comune!”.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09