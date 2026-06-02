Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Tu@Saronno in merito alla festa della Repubblica.

La Repubblica Italiana compie 80 anni! Il 2 giugno del 1946, infatti, attraverso il referendum indetto per decidere se l’ordinamento dello stato italiano dovesse essere la repubblica o la monarchia, gli elettori scelsero la prima.

Fu una votazione, quella del ‘46, molto significativa e sicuramente epocale per almeno tre ragioni. La prima è che cambiò per sempre il destino del nostro Paese, avviandolo nel lungo percorso democratico che tutt’ora attraversiamo e che è il garante delle nostre libertà. La seconda è che fu la prima vera libera consultazione dal lontano 1924, quando si tennero in Italia le ultime elezioni politiche con la partecipazione di più soggetti, seppure in un clima di violenze e minacce, prima che nel 1926, con le “leggi fascistissime”, il regime di Mussolini abolisse tutti i partiti. La terza è che per la prima volta, in Italia, votarono anche le donne, ponendo fine a una indegna ed ingiustificabile discriminazione.

Tutte cose, quelle appena elencate, che oggi ci sembrano assolutamente normali e sulle quali nessuno si sognerebbe di tornare indietro. Nonostante la democrazia sia un contesto fragile, lento e aperto a storture di varia origine, infatti, oggi tutte le forze politiche e civili traggono giovamento dalla Repubblica, dalla possibilità di costituirsi in partiti, dal fatto che tutti possano votare e candidarsi, donne comprese.

Ma proprio i tempi che attraversiamo devono farci riflettere su quanto le grandi democrazie liberali, che si sono affermate in tutta Europa nella seconda metà del XX secolo, siano state una garanzia di prosperità e di pace per tutti gli abitanti del Vecchio Continente.

Grazie alla democrazia e alla cooperazione internazionale, infatti, l’Italia ha saputo affermarsi come potenza industriale e non solo, emergendo dagli Anni ’50 in avanti come una delle maggiori economie del pianeta, portando lavoro e sviluppo che hanno saputo sostenere i diritti delle persone che, sebbene oggi sembrano essere diventati più fragili, restano sempre il fondamento della nostra libertà, come quelli al lavoro – sancito dall’art. 1 della Costituzione – alla casa, alla salute, alle pensioni e via dicendo.

Lungo questi 80 anni, le grandi nazioni europee, sorrette da principi democratici e di collaborazione tra i Paesi che in precedenza si erano fatti la guerra per secoli, hanno saputo costruire una pace duratura basata su alleanze economiche, militari e politiche che hanno portato all’Europa di oggi, che, seppure sia ancora alla ricerca di un’identità precisa, è determinante per il nostro futuro.

In questi mesi, dove la geopolitica è l’argomento principale di dibattito e preoccupazioni, stiamo tutti assistendo e vivendo sulla nostra pelle, seppur in maniera privilegiata rispetto ad altri popoli, verso quali direzioni portino gli autoritarismi, i nazionalismi, la rottura del diritto internazionale e della multilateralità, soppiantati dalla forza militare e dagli interessi personali. Anche grandi democrazie che si riconoscono nei valori dell’Occidente sono in forte difficoltà da questo punto di vista. Ma le istituzioni, per il momento, resistono.

Tutto questo deve quindi farci pensare al grande valore della nostra Repubblica e del contesto globale in cui è inserita. Seppur il dibattito politico possa essere a volte crudele, divisivo e aspro, trainato dalle politiche mediatiche e dai social, tutti dobbiamo ricordarci da dove vengono le nostre libertà, compresa quella inalienabile di dissentire.

Per questo dobbiamo essere felici di celebrare oggi la Repubblica Italiana, patrimonio collettivo e indispensabile che tutti dobbiamo sostenere e difendere lungo le nuove e difficilissime sfide che la aspettano, dal lavoro all’integrazione, dall’ambiente al sostegno del diritto internazionale.

Viva la Repubblica Italiana!

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