Città

SARONNO – “C’è un’Italia che nasce il 2 giugno 1946: non solo quella della Repubblica, ma anche quella della partecipazione democratica di massa. Milioni di cittadine e cittadini furono chiamati a decidere la forma dello Stato”

Inizia così la nota della consigliera comunale Chiara Angaroni.

“Per le donne fu il primo voto politico nazionale. L’Italia usciva da un ventennio di dittatura che aveva bloccato ogni forma di partecipazione, di voto libero e di dissenso. Per questo motivo quella data e quel voto si caricarono di un significato profondo: partecipare alla costruzione di una nuova idea di cittadinanza. L’entusiasmo di quella giornata si espresse nel voto delle donne, un percorso di emancipazione iniziato nel 1919, anno in cui la Legge Sacchi aveva abolito l’autorizzazione maritale e aperto alle donne l’accesso alle professioni e agli impieghi pubblici (con qualche eccezione). Buona Festa della Repubblica!”

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