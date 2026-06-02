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SARONNO – “La Festa della Repubblica non può essere soltanto una ricorrenza celebrativa. Deve essere l’occasione per riflettere sul significato profondo della scelta compiuta dagli italiani il 2 giugno 1946 e sui valori che da allora costituiscono il fondamento della nostra convivenza civile”

Inizia così la nota di Forza Italia in merito alla ricorrenza odierna.

“La Repubblica italiana nasce dalla libertà, dalla democrazia, dal rispetto della persona, dall’uguaglianza davanti alla legge, dalla laicità dello Stato, dalla parità tra uomo e donna e dalla tutela dei diritti individuali. Principi che trovano la loro espressione più alta nella Costituzione e che ancora oggi rappresentano il patrimonio comune della Nazione.

Proprio per questo il 2 giugno non dovrebbe essere ridotto a un rituale politico o a un antifascismo di maniera utilizzato per dividere gli italiani. La storia va rispettata e ricordata, ma la Repubblica si difende affrontando le sfide del presente e proteggendo concretamente i valori che la Costituzione afferma.

Tra queste sfide vi è certamente quella dell’integrazione. Un tema che troppo spesso viene affrontato con superficialità, confondendo l’integrazione con una generica e indiscriminata inclusione.

Integrare significa accogliere chi ha diritto di essere accolto, offrendo opportunità e strumenti per partecipare pienamente alla vita del Paese. Ma significa anche chiedere il rispetto delle leggi, della lingua, delle istituzioni e dei valori fondamentali della Repubblica.

Tra questi valori vi sono la parità tra uomo e donna e la laicità dello Stato. Non sono principi negoziabili. Nessuna tradizione culturale o religiosa può giustificare discriminazioni nei confronti delle donne, limitazioni delle libertà personali o pretese di subordinare le leggi dello Stato a precetti religiosi.

La laicità dello Stato è una conquista fondamentale della civiltà democratica italiana. Garantisce a tutti la libertà di professare la propria fede, ma garantisce allo stesso tempo che nessuna fede possa prevalere sulle istituzioni repubblicane e sulle norme comuni che regolano la vita collettiva.

Difendere la Repubblica significa quindi difendere senza esitazioni questi principi. Significa affermare che libertà, legalità, responsabilità, sicurezza, integrazione, uguaglianza tra uomini e donne e laicità dello Stato non appartengono alla destra o alla sinistra, ma costituiscono il cuore stesso dell’identità repubblicana.

Nel giorno della Festa della Repubblica, Forza Italia rinnova il proprio impegno affinché questi valori non restino parole scritte nella Costituzione, ma continuino a vivere nell’azione politica e nella vita quotidiana del nostro Paese.

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