Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della lista civica Saronno civica in merito alla celebrazione del 2 giugno

Ottanta anni fa la scelta delle donne e degli uomini saronnesi fu netta: il 61,3% scelsero la Repubblica, mentre solo il 31,8 si schierò per la monarchia.

In questo 2 giugno, anche noi Saronnesi siamo chiamati a confermare la nostra fedeltà ai valori della Repubblica Italiana: l’adesione a un orizzonte di pace, democrazia e dignità umana, una scelta che cambiò per sempre il destino del nostro Paese.

Quei valori, scolpiti nella nostra Costituzione, oggi ci interrogano come comunità con rinnovata urgenza. Chiedono a ciascuno di noi di essere, nel nostro piccolo, costruttori di coesione e di ponti.

Viviamo un momento in cui i fondamenti dell’ordine internazionale — la sovranità dei popoli, il diritto internazionale, la tutela dei civili — sono continuamente violati. In cui le democrazie sono chiamate a dimostrare non solo di resistere, ma di meritare la fiducia dei propri cittadini. In cui l’Europa, progetto di pace nato dalle ceneri della guerra, è sollecitata a ritrovare unità e visione.

Anche Saronno, come altre città, conosce segnali che non possiamo ignorare: episodi di degrado, microcriminalità e più di recente, inquietanti fatti di violenza. Ferite che ci toccano e ci interrogano.

Una città come la nostra, laboriosa e solidale, crocevia di culture e tradizioni, sa bene che la sicurezza, la legalità e il rispetto delle regole non sono principi astratti, ma il presupposto stesso del vivere comune.

Sappiamo che la risposta non può essere la paura che divide, né la rassegnazione. Il nostro ordinamento repubblicano ci indica strade diverse.

Innanzitutto quella di un presidio fermo della legalità, che nasce dalla collaborazione tra Forze dell’Ordine, Polizia Locale e Amministrazione non meno che dello Stato, al quale chiedere con forza e senza distinzioni politiche, di mettere in campo tutti gli strumenti necessari.

Al contempo un organico progetto educativo, sociale, culturale e di rilancio della città che compete per intero alla locale Amministrazione. Perché una Repubblica forte non è quella di città che alzano muri, ma che ricostruiscono legami, che offrono opportunità vere ai giovani qualunque sia la loro origine, pretendendo da ciascuno il pieno rispetto delle nostre leggi e della nostra comunità.

Festeggiare la Repubblica non significa quindi sventolare una bandiera una volta l’anno. Significa dimostrare che siamo degni di sventolarla con l’impegno concreto che il nostro ruolo ci assegna.

Buon Festa della Repubblica!

Viva Saronno! Viva l’Italia.

Saronno civica

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09