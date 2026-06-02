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ROVELLASCA – Lo scorso 30 maggio è tornato a Rovellasca con la quindicesima edizione il torneo calcistico del Tricolore che coinvolgerà fino alla giornata del 2 giugno ben 600 giovani calciatori nati tra il 2013 e il 2020 di addirittura 52 squadre provenienti da tutta la regione lombarda.

Come affermato dal presidente del consiglio regionale della Lombardia Federico Romani il torneo sarà un’occasione straordinaria per promuovere i valori oltre che una grande opportunità di crescita sportiva: “Lo sport e il calcio sono un veicolo straordinario per promuovere l’educazione civica e la formazione culturale. Complimenti alla società calcistica del Rovellasca per promuovere ogni anno il Torneo del Tricolore, occasione per insegnare i valori costituzionali ai ragazzi, saremmo lieti di accogliere prossimamente in Consiglio regionale i vertici del Rovellasca per consegnare loro un riconoscimento”.

Tema educativo ribadito anche da Paolo Bruzzese, direttore generale della squadra organizzatrice Rovellasca, club in grande e rapida crescita oggi affiliato all’Atalanta con ben 310 tesserati: “Per noi è fondamentale investire sui ragazzi innanzitutto dal punto di vista educativo, cerchiamo sempre di conciliare lo sport con la crescita formativa, consapevoli che nella vita dobbiamo tutti contribuire a promuovere valori sani e senso di responsabilità”

Il Torneo, cominciato lo scorso 30 maggio, si concluderà durante il giorno della Festa della Repubblica che coincide, tra l’altro, con il Memorial Nicolò Rubino, commemorazione del giovane ragazzo del Rovellasca prematuramente scomparso.