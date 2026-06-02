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CASTIGLIONE OLONA – Un percorso che unisce arte, creatività e formazione, mettendo in dialogo studenti e artisti. È stato presentato mercoledì 27 maggio al Museo Arte Plastica di via Roma il progetto “Biblioteca di luce”, nato dalla collaborazione tra gli alunni dell’Istituto comprensivo Cardinal Branda Castiglioni e l’artista Claudio Benzoni. L’iniziativa è stata sviluppata nell’ambito del laboratorio artistico Lab/Map dell’anno scolastico 2025-2026, un progetto che da quindici anni offre agli studenti l’opportunità di avvicinarsi al patrimonio storico e culturale del territorio attraverso le attività del Museo Arte Plastica.

Guidati dalla professoressa Cinzia Guidali e affiancati da Claudio Benzoni, i ragazzi hanno lavorato attorno all’idea di un libro reinterpretato come oggetto artistico luminoso, realizzato con materiali plastici trasparenti. Un concetto che supera la tradizionale funzione del libro come contenitore di parole, trasformandolo in un simbolo di conoscenza, percezione e luce.

Il risultato del percorso è una collezione di sedici libri trasparenti realizzati dagli studenti, esposti insieme a sei libri-scultura creati da Benzoni. L’allestimento propone così un confronto diretto tra l’esperienza laboratoriale dei giovani e la ricerca artistica contemporanea dell’autore.

L’iniziativa è stata realizzata con il supporto del Comune di Castiglione Olona, delle aziende Mazzucchelli 1849 e Gesiplast, oltre alla collaborazione del tecnico del Polimero Arte Giorgio Bonafé. L’opera di Claudio Benzoni resterà inserita nel percorso espositivo del Museo Arte Plastica fino a domenica 6 giugno 2026, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire il risultato di un progetto che ha saputo coniugare educazione, sperimentazione e valorizzazione culturale.

Al termine della presentazione sono stati rivolti ringraziamenti agli studenti, agli insegnanti e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa e hanno partecipato all’evento.

02062026