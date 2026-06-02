Cronaca

CESATE – Un’operazione antidroga della polizia di Stato ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti e all’arresto di due persone a Cesate, alle porte del Parco delle Groane. L’intervento risale alla mattinata di venerdì 29 maggio ed è stato condotto dagli agenti della Sezione antidroga della Squadra mobile di Milano nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio nei comuni dell’area.

Intorno alle 11, i poliziotti stavano monitorando la zona di via Manzoni quando hanno notato un uomo di 38 anni, cittadino romeno e volto già noto, aggirarsi con fare sospetto vicino alla propria auto, lasciata con il bagagliaio aperto. Poco dopo l’uomo ha prelevato due sacche di tela dal veicolo e le ha trasferite rapidamente all’interno di un’altra automobile appena arrivata sul posto, guidata da un cittadino italiano di 24 anni, anch’egli già noto alle forze dell’ordine. Avendo assistito allo scambio, gli agenti sono intervenuti immediatamente bloccando i due uomini. All’interno delle borse sono stati trovati 50 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 30 chilogrammi.

Le successive perquisizioni hanno consentito di scoprire un quantitativo ancora più consistente di droga. Nel box collegato all’abitazione del trentottenne, sempre a Cesate, gli investigatori hanno rinvenuto altri 160 chilogrammi di hashish nascosti all’interno di due frigoriferi, oltre a 870 grammi di cocaina. Complessivamente sono stati sequestrati circa 190 chilogrammi di hashish e quasi un chilogrammo di cocaina.

Al termine degli accertamenti, i due uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferiti nel carcere di San Vittore a Milano, in attesa della convalida del provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria.

(foto: la droga sequestrata)

02062026

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