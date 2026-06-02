Cronaca

CESATE – Un violento temporale si è abbattuto nella tarda mattinata sul Cesatese e sul Saronnese, causando numerosi disagi e richiedendo diversi interventi da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile. Tra le situazioni più critiche si sono registrate a Cesate. In via Gramsci un’interruzione della corrente elettrica ha fatto scattare un intervento d’emergenza dei soccorritori, poiché una persona dipendeva da un’apparecchiatura elettromedicale. Problemi anche alla viabilità: il sottopasso di via Italia è stato invaso dall’acqua e reso temporaneamente impraticabile.

Sempre a Cesate si sono verificati allagamenti in diverse zone della città. In via Romanò due automobili sono rimaste bloccate dall’acqua accumulata sulla carreggiata, mentre in via Virgilio sono stati segnalati numerosi box allagati. I vigili del fuoco sono inoltre intervenuti in via Quattordicesima Strada per mettere in sicurezza una pianta resa pericolante dal maltempo.

Disagi anche nei comuni vicini. Particolarmente delicata la situazione al sottopasso del Villaggio Brollo, tra Ceriano Laghetto e Solaro, dove l’acqua ha rapidamente invaso la sede stradale. Un’automobile è rimasta intrappolata e il conducente, per mettersi in salvo, è salito sul tetto del veicolo. L’uomo è stato successivamente raggiunto e recuperato dai vigili del fuoco.

Il forte temporale ha dunque provocato criticità diffuse in tutto il comprensorio, con squadre di soccorso impegnate per ore a gestire allagamenti, problemi alla viabilità e situazioni di potenziale pericolo causate dal maltempo.

(foto archivio)

02062026