Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Due incidenti stradali si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri nel comprensorio del Saronnese, richiedendo l’intervento dei soccorsi a Cogliate e Caronno Pertusella.

Il primo episodio è avvenuto alle 18 a Cogliate, in via Brianza, dove si sono scontrate un’automobile e una motocicletta. Coinvolto un uomo di 62 anni, che ha riportato contusioni non gravi. Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce rossa di Misinto, mentre per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Desio.

Pochi minuti dopo, alle 18.15, un secondo incidente si è verificato a Caronno Pertusella, in via Trieste. In questo caso si è trattato di uno scontro tra due automobili nel quale sono rimasti coinvolti una donna di 46 anni e un uomo di 49 anni, rimasti contusi. Per prestare soccorso alle persone coinvolte è intervenuta un’ambulanza, mentre sul posto sono stati allertati gli agenti della polizia locale di Caronno Pertusella.

Saranno ora le forze dell’ordine a ricostruire l’esatta dinamica dei due sinistri.

(foto archivio)

02062026