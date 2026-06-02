Groane

GARBAGNATE MILANESE – Un ospite d’eccezione ha impreziosito la cerimonia di consegna delle borse di studio anno scolastico 2024/2025, Giuseppe Valditara. L’evento si è tenuto sabato 23 maggio, in Corte Valenti, come parte del festival ‘Libri in corte’, a cui il ministro dell’Istruzione e del Merito ha preso parte presentando il proprio saggio ‘La rivoluzione del buon senso’.

Il progetto – parte del piano per il diritto allo studio 2024/2025 – era rivolto a studenti residenti a Garbagnate Milanese, frequentanti le scuole Secondarie di I e II grado, licenziati o diplomati nell’anno scolastico 2024/2025. In questo percorso, il Comune di Garbagnate è stato affiancato da McDonald’s Garbagnate, che ha donato 5 borse di studio. Da diversi anni, il ristorante di via Peloritana sostiene l’iniziativa, oltre ad essere parte attiva di svariate attività sociali e sportive sul territorio.

Tra gli studenti licenziati, sono stati premiati Axel Zampieri, Chiara Muggianu, Giada Scubla, Chiara Montanini, Viviana De Luise, Maia Veluti, Beatrice Rodari, Sofia Viteritti, Alessio Danzi. Tra gli studenti diplomati, il riconoscimento è andato a Alessia Ravasi, Elisa Bongermino, Giorgia Rutigliano, Noemi Pannucci, Chiara Alfano, Ilaria Susato, Angelo Francesco Addonizio, Christian Farinella, Ilaria Boano, Marta Cangialosi, Raffaele Celso Luigi Meroni.

“Donare queste borse di studio ai ragazzi che si sono distinti nei loro risultati scolastici mi rende pieno di orgoglio, ancor più quando gli studenti meritevoli sono così numerosi. Bravissimi ragazzi, continuate così e sono sicuro che avrete un futuro brillante” ha dichiarato Giacomo Bosia, licenziatario del ristorante McDonald’s di Garbagnate Milanese e di altri ristoranti di Milano e hinterland.

“La Meritocrazia è il criterio che da anni, come Amministrazione, abbiamo adottato per assegnare le borse di studio. Ed è un concetto che mi piace moltissimo, perché offre un insegnamento: chi si impegna, chi fa sacrifici, chi lavora sodo, viene riconosciuto, emerge, ha successo. Una simile impostazione può innescare comportamenti emulativi virtuosi nei Giovani. Sabato sera abbiamo premiato la dedizione ed il talento delle nostre eccellenze: congratulazioni, il futuro, in mano a voi, è in ottime mani. La ‘cornice’ in cui si è svolta la consegna degli attestati ha poi un’ulteriore valenza simbolica: la presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara; il fatto che sia avvenuta nella ‘Casa della Cultura’ di Garbagnate, ovvero Corte Valenti, durante ‘Libri in corte’, festival che ha ospitato scrittori di successo. Ecco, abbinare l’istruzione alla Cultura e all’Arte mi pare un modo per far

comprendere l’importanza di studiare e di prepararsi” sono state le parole di Simona Travagliati, vicesindaco di Garbagnate e assessore alle politiche educative.

“A distanza di poco più di un anno, Garbagnate ha avuto il piacere di accogliere nuovamente Giuseppe Valditara. Ricevere un attestato dal ministro dell’Istruzione e del Merito non capita tutti i giorni: durante la premiazione, osservavo i ragazzi ed erano emozionati, fieri, felici, in modo genuino ed autentico. Esattamente come accadde nel 2025, i nostri studenti hanno dimostrato di avere rispetto dei ruoli istituzionali, andando oltre i distinguo

sull’appartenenza politica: noi adulti dovremmo prendere esempio. Sono fiero di loro, per questo e per i traguardi che hanno raggiunto, e sono certo che, con la mentalità dimostrata, faranno strada. Ringrazio Valditara per la sensibilità, l’affabilità, e per aver illustrato i principi per distinguersi nella vita: cultura del rispetto, valore dell’autorità, merito, impegno, doveri oltre i diritti. Una serata che rimarrà a lungo impressa nella mente dei presenti” ha

concluso il sindaco di Garbagnate Milanese, Daniele Davide Barletta.

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