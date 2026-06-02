Saronnese

GERENZANO – Domenica 7 giugno alle 16,30, al palazzo Fagnani in via Fagnani 14, verrà presentato il libro dal titolo “I cecchini del eeekend”; l’autore Ezio Gavazzeni sarà intervistato da Andrea Gianni, giornalista.

Sarajevo negli anni novanta era una città assediata. I cecchini, nascosti sulle colline, sparavano ai civili, donne e bambini, intrappolati tra gli edifici bombardati. A trent’anni di distanza un’inchiesta riporta alla luce una verità inquietante: occidentali facoltosi hanno pagato per sparare sui civili, come in un safari cittadino. Ezio Gavazzeni, scrittore e autore dell’esposto che ha portato la procura di Milano ad aprire un fascicolo sul caso dei presunti “cecchini italiani” a Sarajevo, racconta come si è avvicinato alla vicenda.

“Seguo le storie. Tutto qui. Nasce tutto da una pura curiosità”, spiega, precisando di non avere alcun legame personale con l’ex Jugoslavia né con le vittime o i protagonisti della guerra. L’inchiesta, oggi, ipotizza il reato di omicidio plurimo aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. Ma per Gavazzeni non è solo una questione giudiziaria: “Perché è la storia della vita. Scoperchia una parte della società che nasconde la sua verità sotto al tappeto. Una società che vive di apparenza”.

Alla fine della presentazione, come nostra consuetudine, sarà offerto un tè con dei dolci ai nostri ospiti che saranno invitati a dialogare sull’argomento. \L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Scelag con la Pro Loco di Gerenzano e patrocinio del Comune di Gerenzano.

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