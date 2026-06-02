Nuova saracinesca abbassata in centro con la chiusura di Prodet, storico negozio di articoli per la casa guidato da Mario e Debora. Tra concorrenza, cambiamenti commerciali e timori legati alla sicurezza, i titolari raccontano l’amarezza di un addio che colpisce molti clienti affezionati.

Drammatico incidente lungo la sp31 bis tra Ceriano e Rovello, dove un motociclista di 52 anni ha perso la vita dopo una caduta. Inutili i soccorsi intervenuti anche con l’elisoccorso, mentre la polizia locale ha avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica.

Le tracce di sangue trovate tra via Milano e il centro hanno portato alla ricostruzione di un’aggressione avvenuta poco prima davanti alla stazione ferroviaria. Un giovane avrebbe riportato una ferita superficiale al braccio durante un alterco, con indagini in corso anche attraverso la videosorveglianza.

Grande partecipazione e commozione per l’ultimo saluto a Nicolò Vergani. Gli amici hanno lasciato firme e messaggi sulla bara, accompagnando il funerale del 18enne con un abbraccio collettivo fatto di ricordi, silenzi e affetto.

Per la Festa della Repubblica apertura straordinaria della piscina comunale con nuoto libero dalle 8 alle 18.30. Un’occasione per sport e relax in acqua, mentre i corsi riprenderanno regolarmente dal giorno successivo.