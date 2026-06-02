I più letti di ieri: nuova saracinesca abbassata in centro, incidente mortale e sangue in centro
2 Giugno 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 1 giugno, l’attenzione dei lettori si è concentrata tra cronaca e vita cittadina: dalla chiusura di una storica attività del centro al drammatico incidente sulla sp31, fino all’episodio di sangue tra stazione e centro. Spazio anche al commosso addio a Nicolò e agli aggiornamenti per il tempo libero nel giorno della Festa della Repubblica.
Nuova saracinesca abbassata in centro con la chiusura di Prodet, storico negozio di articoli per la casa guidato da Mario e Debora. Tra concorrenza, cambiamenti commerciali e timori legati alla sicurezza, i titolari raccontano l’amarezza di un addio che colpisce molti clienti affezionati.
Nuova saracinesca abbassata in centro. Chiude Prodet di Mario e Debora: “Saronno, una città che si svuota”
Drammatico incidente lungo la sp31 bis tra Ceriano e Rovello, dove un motociclista di 52 anni ha perso la vita dopo una caduta. Inutili i soccorsi intervenuti anche con l’elisoccorso, mentre la polizia locale ha avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica.
Saronno, incidente sulla sp31: morto motociclista di 52 anni sulla tangenzialina tra Ceriano e Rovello
Le tracce di sangue trovate tra via Milano e il centro hanno portato alla ricostruzione di un’aggressione avvenuta poco prima davanti alla stazione ferroviaria. Un giovane avrebbe riportato una ferita superficiale al braccio durante un alterco, con indagini in corso anche attraverso la videosorveglianza.
Sangue tra via Milano e il centro: tutto è iniziato con un aggressione in stazione. Con un fendente superficiale al braccio
Grande partecipazione e commozione per l’ultimo saluto a Nicolò Vergani. Gli amici hanno lasciato firme e messaggi sulla bara, accompagnando il funerale del 18enne con un abbraccio collettivo fatto di ricordi, silenzi e affetto.
Ultimo saluto a Nicolò: le firme colorate degli amici sulla bara: “Ti porteremo per sempre con noi”
Per la Festa della Repubblica apertura straordinaria della piscina comunale con nuoto libero dalle 8 alle 18.30. Un’occasione per sport e relax in acqua, mentre i corsi riprenderanno regolarmente dal giorno successivo.
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