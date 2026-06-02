Cronaca

ORIGGIO – Pioggia intensissima questa mattina, alcune strade si sono trasformare in veri e propri fiumi, ci sono state cantine e scantinati allagati e danni che devono essere ancora quantificati con precisione. La pioggia è caduta con grande intensità per buona parte della mattina ed il peggio potrebbe ancora dover arrivare, visto che una nuova, intensa perturbazione è attesa da metà pomeriggio.

Intanto i social si sono riempito di video e fotografie di quanto accaduto in mattinata. Come di via Lombardi dove la strada si è riempita d’acqua ed ha trascinato via anche i cestini dell’umido che erano stati posizionati fuori dalle abitazioni per la raccolta (colpa, secondo alcuni cittadini, del dosso presente all’incrocio con via Dante, che fa da diga). In via Udrigium scantinati e taverne allagate per l’acqua uscita dalla rete di scolo, c’è chi si è ritrovato l’acqua – letteralmente – alla finestra.

Forte maltempo, questa mattina, in tutta la zona, con allagamenti a Saronno.

(foto dai social: via Udrigium con l’acqua alle finestre e via Lombardi allagata a Origgio)

02062026